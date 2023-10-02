Польша снова обратилась к Германии с требованием о выплате репараций

Лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что Варшава хочет получить репарации от Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны и намерена добиваться их.
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