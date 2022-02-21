Ошибки коммунистов и политика Запада. Важнейшие тезисы из заявления Путина о признании ДНР и ЛНР

Обращение к гражданам началось с исторического экскурса и продлилось чуть меньше часаПрезидент России Владимир Путин выступил с видеообращением к гражданам, в котором объявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.
Обращение к гражданам началось с исторического экскурса и продлилось чуть меньше часаПрезидент России Владимир Путин выступил с видеообращением к гражданам, в котором объявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.
Свежие комментарии