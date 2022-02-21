Daily Storm

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Ошибки коммунистов и политика Запада. Важнейшие тезисы из заявления Путина о признании ДНР и ЛНР

Ошибки коммунистов и политика Запада. Важнейшие тезисы из заявления Путина о признании ДНР и ЛНР

Обращение к гражданам началось с исторического экскурса и продлилось чуть меньше часаПрезидент России Владимир Путин выступил с видеообращением к гражданам, в котором объявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

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