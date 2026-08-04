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Сфера общепита в ЦФО: Тверская область вошла в топ‑7 по уровню доходов работников

Сфера общепита в ЦФО: Тверская область вошла в топ‑7 по уровню доходов работников

Тверская область заняла 7‑е место по уровню дохода работников общепита среди регионов ЦФО. По итогам первого полугодия 2026 года Тверская область расположилась на 7‑й строчке рейтинга регионов Центрального федерального округа по уровню дохода сотрудников сферы общественного питания — сообщает HH.

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