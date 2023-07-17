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Василий Титов примет участие в заседании исполкома FIG, где будет рассмотрен вопрос о возможном возвращении россиян и белорусов

На заседании, которое пройдет с 19 по 20 июля в Лозанне, будет рассмотрен вопрос о возможности возвращения россиян и белорусов на турниры под эгидой Международной федерации гимнастики.

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