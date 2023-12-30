Для чего некоторые водители закрывают зимой радиатор листом картона

Каждому автомобилисту хотя бы раз в своей водительской карьере приходилось слышать целую плеяду разнообразных советов по поводу необходимости утепления и прогрева транспортного средства в холодное время года.
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