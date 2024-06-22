В США заявили, что украинцы не выходят из домов из-за мобилизации

Многие мужчины на Украине, пытаясь избежать мобилизации, намеренно не выходят из своих квартир, заказывая доставку еды и имея при себе средства экстренного оповещения на случай, если представители военкомов насильно их схватят, заявила американская газета The New York Times, приводя личные рассказы десятков украинцев.