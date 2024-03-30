Депутат Ивлев: кураторы теракта в "Крокусе" могут оказаться в Вашингтоне

Кураторы теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" могут находиться в Вашингтоне. Такое мнение выразил депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев, сообщает РИА Новости.
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