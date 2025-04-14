В Таджикистане произошло мощное землетрясение - около сотни жилых домов разрушено

Почти сотня домов оказались полностью разрушены на востоке Таджикистана в результате серии мощных землетрясений, произошедших в воскресенье, 13 апреля, заявили в Центре управления кризисными ситуациями Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве республики.