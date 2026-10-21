ГОСТ на щи, борщ, оливье и не только может появиться уже в 2026 году, сообщили в Роскачестве. При этом единого рецепта не будет: стандарт учитывает региональные особенности.
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