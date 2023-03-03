Любопытности и невероятности

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9 устройств и технологий, которые могут уйти в прошлое буквально через 20 лет

9 устройств и технологий, которые могут уйти в прошлое буквально через 20 лет

В их числе игровые консоли и диски для них, кабельное телевидение, а также бензиновые двигатели.1. «Чёлки» и вырезы на дисплеях Когда Apple придумала разместить «чёлку» на экране своего iPhone X, остальные производители радостно подхватили эту моду.

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