США не поддерживают независимость Тайваня, заявил Байден

Американский лидер Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты не поддерживают независимость Тайваня. Высказывание президента США прозвучало на фоне победы Лай Циндэ на выборах главы администрации острова, он выступает против сближения с Пекином.
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