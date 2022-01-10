Политика как она есть

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Экс-глава Нацбезопасности Казахстана рассказал свою версию происходящего в этой стране

Экс-глава Нацбезопасности Казахстана рассказал свою версию происходящего в этой стране

О протестах в Казахстане пишут многие эксперты, пытаясь понять причины и мотивы произошедшего. Свою версию событий в Казахстане выдвинул бывший глава Комитета национальной безопасности страны Альнур Мусаев, проживающий в настоящий момент в Австрии.

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