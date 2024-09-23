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Царьград

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Страны-участницы ООН приняли "Пакт будущего". Россия дистанцировалась

Страны-участницы ООН приняли "Пакт будущего". Россия дистанцировалась

У семи стран были возражения. Их отклонили общим голосованием.В рамках "Саммита будущего" страны-участницы Генеральной Ассамблеи ООН приняли "Пакт будущего".

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