Фигурист Соловьев сделал предложение гимнастке Авериной

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Российский фигурист Дмитрий Соловьев сделал предложение руки и сердца гимнастке Дине Авериной. Спортсменка опубликовала фото с помолвочным кольцом в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).