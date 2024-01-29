Путин и Эрдоган на переговорах могут обсудить Украину и зерновую сделку

В повестку переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в ходе их предстоящей личной встречи войдет тема зерновой сделки, а также урегулирования конфликта на Украине.
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