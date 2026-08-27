Время расцвело: Louis Vuitton представил часы Color Blossom

У Louis Vuitton появилось новое измерение времени — буквально. Знаменитый цветок Monogram Flower, придуманный Жоржем Вюиттоном еще в 1896 году, теперь стал основой миниатюрных ювелирных часов Color Blossom.
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