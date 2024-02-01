Двор многоквартирного дома на улице Кирова в Уссурийске в планах на благоустройство

Депутат Думы Уссурийского городского округа Сергей Клековкин встретился с жителями многоквартирных домов по улице Кирова и обсудил с ними предстоящее благоустройство двора, а также возможность отремонтировать хоккейную коробку, сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе Думы УГО.