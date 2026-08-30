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Энциклопедия географа

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Путешествие вокруг света за один день: как парк в Шэньчжэне стирает границы между континентами

Путешествие вокруг света за один день: как парк в Шэньчжэне стирает границы между континентами

Сложно представить, что ещё полвека назад на месте одного из самых технологичных мегаполисов планеты плескались волны рыбацкой гавани.

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