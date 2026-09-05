«Школа обязана выбивать деньги с учеников, это «кипиай»: с чем Россия пришла к очередному 1 сентября и чего добивается Минпросвещения

Кашеварова: Минпросвет требует от школ выбивать деньги с учеников, это «кипиай» Иллюстрация: Блокнот Школы все активней пытаются выбивать деньги из учеников.
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