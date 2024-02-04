СССР-Россия
ГлавнаяВсе новые темы са...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СССР-Россия

1 332 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виталий Кирпиченко
    Очень плохо! А кстати, какие меры приняты к Сердюкову, распотрашившего армию? там статьёй о критике не отбрыкаться.Предатели среди н...
  • Наталья ц
    Теперь ей грозит конфискация недвижимости..." А пишет, уеду потом продам " тварь продажнаяПредатели среди н...
  • Мария Беликова
    Зачем нам ещё та  Аляска? У нас на всей территории за Уралом, включая нашу Аляску, проживает 8 млн. человек. Я ехала ...В Госдепе всё пон...

Мигранты начали требовать повышения зарплат

Мигранты начали требовать повышения зарплат

Мигранты продолжают борзеть Довольно забавно наблюдать за тем как и без того бредовые и бессмысленные аргументы защитников мигрантов начинают рушиться основательно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Silver Kont
Да черножопые вообще оборзели, меньше чем за 3 т.р. в день работать не хотят, да ещё и хамят....
Ответить
17 час.
Анатолий Витушкин
Это начало грядущих мигрантских бунтов.
Ответить
16 час.
ПавелЗзаварзин
Гнать к едрени фени вместе с работодателями!
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх