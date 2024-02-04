Мигранты продолжают борзеть Довольно забавно наблюдать за тем как и без того бредовые и бессмысленные аргументы защитников мигрантов начинают рушиться основательно.
Мигранты начали требовать повышения зарплат
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Silver Kont
Да черножопые вообще оборзели, меньше чем за 3 т.р. в день работать не хотят, да ещё и хамят....
Ответить
17 час.
Анатолий Витушкин
Это начало грядущих мигрантских бунтов.
Ответить
16 час.
ПавелЗзаварзин
Гнать к едрени фени вместе с работодателями!
Ответить
10 час.
Свежие комментарии