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Фейк о диверсантах, смерть от военного «КамАЗа» и миллион «Новых возможностей»

Фейк о диверсантах, смерть от военного «КамАЗа» и миллион «Новых возможностей»

Трагедия с военным «КамАЗом» Страшное ДТП произошло днём в Валуйском горокруге. 25-летний водитель военного «КамАЗа», по предварительным данным, не уступил дорогу при повороте и столкнулся с легковым автомобилем, в котором ехало три человека.

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