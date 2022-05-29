Фейк о диверсантах, смерть от военного «КамАЗа» и миллион «Новых возможностей»

Трагедия с военным «КамАЗом» Страшное ДТП произошло днём в Валуйском горокруге. 25-летний водитель военного «КамАЗа», по предварительным данным, не уступил дорогу при повороте и столкнулся с легковым автомобилем, в котором ехало три человека.