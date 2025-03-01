В Екатеринбурге ищут девушку в шапке с ушками, пропавшую три дня назад

В Екатеринбурге 19-летняя девушка вышла из дома и пропала. Об этом сообщает Е1. По данным издания, исчезнувшая планировала пойти к бабушке, поэтому из своего поселка Шувакиш через лес отправилась на автобусную остановку.
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