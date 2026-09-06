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Курские новости

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Среди ночи продолжаются громкие взрывы в небе над Курском

Среди ночи продолжаются громкие взрывы в небе над Курском

Жители Курска сообщают о громких звуках в небе, которые начались с трех мощных хлопков в начале ночи и продолжаются в разных районах города.

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