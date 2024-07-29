"РБК": бизнес освободили от ответственности за дробление предприятий после 12 июля

Бизнес освободили от ответственности за дробление предприятий. О начале практического правоприменения закона об амнистии за дробление с целью применения льготных спецрежимов, формально вступившего в силу 12 июля, пишет "РБК".
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