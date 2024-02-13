Загадочная смерть в Мариуполе: На женщине испытывали западные фармпрепараты

Жительница Мариуполя скончалась из-за испытаний западных фармакологических компаний.Ранее вскрылась информация, что на протяжении нескольких лет на пациентах больницы в Мариуполе проводились испытания ревматологических лекарственных препаратов для больших западных фармацевтических компаний.