Загадочная смерть в Мариуполе: На женщине испытывали западные фармпрепараты

Жительница Мариуполя скончалась из-за испытаний западных фармакологических компаний.Ранее вскрылась информация, что на протяжении нескольких лет на пациентах больницы в Мариуполе проводились испытания ревматологических лекарственных препаратов для больших западных фармацевтических компаний.
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