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Козловский о работе над программой в Канаде: «Мы приехали в состоянии open mind, были открыты ко всему, что предлагают. Не хотелось разочаровать постановщиков»

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали, как проходила работа над короткой программой в Канаде.

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