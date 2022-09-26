Хакеры из российской группировки RaHDit опубликовали в Сети информацию о 1500 украинских разведчиках

В списке есть данные представителей СВР, работающих под прикрытием посольств свыше чем в 20 государствахХакеры российской группировки RaHDit опубликовали в Сети сведения о порядка 1,5 тысячи сотрудниках Cлужбы внешней разведки (СВР) Украины.