Daily Storm

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Хакеры из российской группировки RaHDit опубликовали в Сети информацию о 1500 украинских разведчиках

Хакеры из российской группировки RaHDit опубликовали в Сети информацию о 1500 украинских разведчиках

В списке есть данные представителей СВР, работающих под прикрытием посольств свыше чем в 20 государствахХакеры российской группировки RaHDit опубликовали в Сети сведения о порядка 1,5 тысячи сотрудниках Cлужбы внешней разведки (СВР) Украины.

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