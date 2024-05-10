Во Владимирской области студенты-медики проведут диспансеризацию в сельской местности

В волонтерской акции участвуют студенты владимирского филиала ПИМУ.Студенты открывшегося в прошлом году во Владимире филиала приволжского медицинского университета - ПИМУ - станут волонтерами акции "Добро в село".
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