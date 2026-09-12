Путин заявил о значимости ООН и изменении мировой системы

Президент Владимир Путин подчеркнул роль ООН в международных делах на саммите БРИКС. Он отметил важность Устава ООН и необходимость улучшения её работы совместно с партнёрами по БРИКС.
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