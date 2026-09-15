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Шторник, контейнеровоз и цифровые сервисы: что покажет «Каргономика» на выставке Comtrans 2026

Среди экспонатов шторный полуприцеп Wagnermaier CRL3 и универсальный четырехосный контейнеровоз Helfimmer Container SMCU4 в специальной комплектации для перевозки опасных грузов.

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