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Посол Мирошник рассказал о настроениях в Донбассе накануне референдума в 2014 году

Посол Мирошник рассказал о настроениях в Донбассе накануне референдума в 2014 году

Вопрос об отделении от Украины не поднимался жителями Донбасса до государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года, речь об этом зашла после захвата радикалами украинской столицы и начала процесса люстрации, рассказал в интервью «Известиям» посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

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