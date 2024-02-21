Посол Мирошник рассказал о настроениях в Донбассе накануне референдума в 2014 году

Вопрос об отделении от Украины не поднимался жителями Донбасса до государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года, речь об этом зашла после захвата радикалами украинской столицы и начала процесса люстрации, рассказал в интервью «Известиям» посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.