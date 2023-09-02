Под домашний арест отправлен админ одиозного телеграм-канала Moscow Calling

Новости, события, фактыВоенное делоПодписатьсяПод домашний арест отправлен админ одиозного телеграм-канала Moscow CallingНа Ленинградском вокзале в Москве скрутили (бежать пытался) администратора Telegram-канала Moscow Calling Андрея Куршина.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииВасилий ЦеловальниковЗа колючку его и немедленно!!!Ответить4 час.Александр ПочекунинОтветить2 час.Людмила ЛихановаПосадить по всей строгости закона и никаких поблажек. Никакого домашнего ареста !!! Пусть усердно работает на самых трудных участках народного хозяйства. Сдохнет - не важно. Враг он и есть врагОтветить2 час.
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