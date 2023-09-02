Под домашний арест отправлен админ одиозного телеграм-канала Moscow Calling

За колючку его и немедленно!!!

Людмила Лиханова

Посадить по всей строгости закона и никаких поблажек. Никакого домашнего ареста !!! Пусть усердно работает на самых трудных участках народного хозяйства. Сдохнет - не важно. Враг он и есть враг