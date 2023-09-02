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Под домашний арест отправлен админ одиозного телеграм-канала Moscow Calling

Под домашний арест отправлен админ одиозного телеграм-канала Moscow Calling

На Ленинградском вокзале в Москве скрутили (бежать пытался) администратора Telegram-канала Moscow Calling Андрея Куршина.

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Комментарии
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Василий Целовальников
За колючку его и немедленно!!!
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4 час.
Александр Почекунин
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2 час.
Людмила Лиханова
Посадить по всей строгости закона и никаких поблажек. Никакого домашнего ареста !!! Пусть усердно работает на самых трудных участках народного хозяйства. Сдохнет - не важно. Враг он и есть враг
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2 час.

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