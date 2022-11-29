«Бостон» поместил Строльмана на драфт отказов. Клуб ждет возвращения Форборта

«Бостон» поместил защитника Антона Строльмана на драфт отказов. В октябре 36-летний защитник подписал контракт с клубом на год и 1 миллион долларов после просмотра.
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