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«Бостон» поместил Строльмана на драфт отказов. Клуб ждет возвращения Форборта

«Бостон» поместил защитника Антона Строльмана на драфт отказов. В октябре 36-летний защитник подписал контракт с клубом на год и 1 миллион долларов после просмотра.

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