В Кропивницком на Украине прогремел взрыв

В административном центре Кировоградской области Украины городе Кропивницком произошёл взрыв. Об этом пишет «Общественное».
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