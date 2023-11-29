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Бойцы из Новосибирской области пожаловались на качество медпомощи на СВО

Бойцы из Новосибирской области пожаловались на качество медпомощи на СВО

Задержки в лечении могут оказаться фатальными для здоровья солдат.Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева рассказала на встрече в пресс-центре ТАСС о жалобах, которые получает от участников специальной военной операции.

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