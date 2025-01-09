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В Крыму начали вводить режим ЧС из-за разлива мазута

В Крыму начали вводить режим ЧС из-за разлива мазута

Режим чрезвычайной ситуации объявили в Евпатории и Саках.В связи с масштабным разливом мазута в акватории Керченского пролива, власти Евпатории и Сакского района Крыма приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

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