Гран-при Бельгии-2026. Расписание трансляций

Гран-при Бельгии Спа-Франкоршам, Спа 17-19 июля 2026 года Расписание трансляций Пятница 1-я практика: 14:30 ️ 2-я практика: 18:00 ️ Суббота 3-я практика: 13:30 ⛅ Квалификация: 17:00 ⛅ Воскресенье Гонка: 16:00 ⛅ Расписание заездов «Формулы-2» и «Формулы-3» Пятница Практика «Ф-3»: 10:55 Практика «Ф-2»: 12:05 Квалификация «Ф-3»: 16:00 Квалификация «Ф-2»: 16:55 Суббота 1-я гонка «Ф-3»: 11:00 1-я гонка «Ф-2»: 15:15 Воскресенье 2-я гонка «Ф-3»: 9:30 2-я гонка «Ф-2»: 11:00 время московское Хэмилтон или Ферстаппен: кто опаснее для «Мерседесов» в титульной гонке «Ф-1»?.