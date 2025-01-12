Мэр Барнаула Франк поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником

Мэр отметил, что уже больше 300 лет ведомство стоит на защите интересов государства и обеспечивает правопорядок в стране Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником.
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