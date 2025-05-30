Диетолог рассказала, чем питаться в жару

Жара — это не только повод достать сарафан и купить SPF, но и пересмотреть рацион. Неправильное питание в жаркую погоду может привести к отекам, тяжести, проблемам с кожей и даже обострению хронических болезней.
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