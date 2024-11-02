МОСКВА, 2 ноября, ФедералПресс. Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что российские военные добиваются успехов на фронте благодаря добровольному участию, в отличие от украинских солдат, которых принуждают к службе в рядах ВСУ.
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