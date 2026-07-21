Лайма Вайкуле снова отличилась — на этот раз превзойдя саму себя в жанре антироссийской риторики. В показушном интервью очередному беглому артисту и признанному иноагенту Артуру Смольянинову* певица разразилась потоком оскорблений в адрес России, вновь обозвав русских «татаро-монголами», а затем с неподдельным пафосом объявила: если Россия «хоть пальцем тронет» Латвию, она немедленно схватится за автомат и пойдёт «защищать» прибалтийские рубежи.
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