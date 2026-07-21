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Аргументы недели

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Стареющее посмешище с автоматом наперевес: Лайма Вайкуле грозится пойти воевать с Россией

Стареющее посмешище с автоматом наперевес: Лайма Вайкуле грозится пойти воевать с Россией

Лайма Вайкуле снова отличилась — на этот раз превзойдя саму себя в жанре антироссийской риторики. В показушном интервью очередному беглому артисту и признанному иноагенту Артуру Смольянинову* певица разразилась потоком оскорблений в адрес России, вновь обозвав русских «татаро-монголами», а затем с неподдельным пафосом объявила: если Россия «хоть пальцем тронет» Латвию, она немедленно схватится за автомат и пойдёт «защищать» прибалтийские рубежи.

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Комментарии
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ГК
Галина Кузнецова
Жалкие людишки!Больше сказать нечего,и не хочется!Их и так бог наказал.....,а будет еще больше.И это так и есть:собака лает,караван идет!
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1 м.
В
Владимир
У неё какой-то родственник в СС служил, кажется брат деда. Наверно шмайсер где-то закопал на хуторе.
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1 м.
Роман Орманин
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1 м.