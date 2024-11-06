Скромный помощник депутата из Дагестана привлек внимание всей страны: Катался с мигалками по Москве и фейковым госномером АМР

Avia.pro - СМИ Псевдодепутат на псевдоLexusе: в Москве задержали помощника дагестанского депутата с поддельными номерами и мигалками Что может быть круче, чем мчаться по московским улицам на Lexus 570 с номерами, по которым тебя, казалось бы, никто не остановит? Герман Барух, помощник депутата из Дагестана, решил, что он — именно тот человек, которому в этом вопросе нет равных.