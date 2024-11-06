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  • Юлия Юлия
    Вчера по тв. озвучили, что инфекция "прибыла" с отдыхающими из Турции! Там настоящая эпидемия.Новая напасть
  • лина любимцева
    Дешевки...Скромный помощник...
  • лина любимцева
    А Россия пойдет на  это соглашение с обещаниями?..... Не приведи... "Тонул - топор сулил... Вытащили - и топорища жал...Глава рокфеллеров...

Скромный помощник депутата из Дагестана привлек внимание всей страны: Катался с мигалками по Москве и фейковым госномером АМР

Скромный помощник депутата из Дагестана привлек внимание всей страны: Катался с мигалками по Москве и фейковым госномером АМР

Avia.pro - СМИ Псевдодепутат на псевдоLexusе: в Москве задержали помощника дагестанского депутата с поддельными номерами и мигалками Что может быть круче, чем мчаться по московским улицам на Lexus 570 с номерами, по которым тебя, казалось бы, никто не остановит? Герман Барух, помощник депутата из Дагестана, решил, что он — именно тот человек, которому в этом вопросе нет равных.

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Комментарии
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НК
Наталья Котельникова
Одна вода, из пустого в порожнее и из порожнего в пустое, всё что написано и никакой конкретики. Бред и имена то еврейские, то непонятно чьи. Неграмотный автор.
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4 час.
лл
лина любимцева
Дешевки...
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7 мин.

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