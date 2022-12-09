Нейробиологи предложили лечить нарушения возбудимости нервных клеток мозга светом

Исследователи из Гарвардской школы инженерии и прикладных наук имени Джона А. Полсона (SEAS) и Массачусетского технологического института разработали новый метод воздействия на клетки головного мозга, который позволит лечить эпилепсию и аутизм.
Исследователи из Гарвардской школы инженерии и прикладных наук имени Джона А. Полсона (SEAS) и Массачусетского технологического института разработали новый метод воздействия на клетки головного мозга, который позволит лечить эпилепсию и аутизм.
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