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Нейробиологи предложили лечить нарушения возбудимости нервных клеток мозга светом

Нейробиологи предложили лечить нарушения возбудимости нервных клеток мозга светом

Исследователи из Гарвардской школы инженерии и прикладных наук имени Джона А. Полсона (SEAS) и Массачусетского технологического института разработали новый метод воздействия на клетки головного мозга, который позволит лечить эпилепсию и аутизм.

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