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Почти G2: магнитная буря снова усилилась и накрыла Землю

Почти G2: магнитная буря снова усилилась и накрыла Землю

Магнитная буря, которая усилилась накануне вечером, вновь проявила себя утром 5 октября. По данным американского Центра прогнозирования космической погоды NOAA, за последние сутки геомагнитное поле Земли достигало уровня G2 — умеренной магнитной бури.

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