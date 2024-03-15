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Шойгу и Герасимов проголосовали на выборах президента вместе с военнослужащими в ЮВО

Шойгу и Герасимов проголосовали на выборах президента вместе с военнослужащими в ЮВО

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов проголосовали на выборах президента на одном из избирательных участков Южного военного округа вместе с военнослужащими объединенной группировки войск.

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