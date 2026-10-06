Древнее насекомое назвали в честь пылесоса из «Телепузиков»

Исследователи из Тель-Авивского университета (Израиль) и Китайской академии наук обнаружили ранее неизвестный вымерший вид, изучая образцы бирманского янтаря возрастом около 100 миллионов лет (ранний меловой период).
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