Следственный комитет озвучил данные о числе жертв среди мирных жителей Донбасса в ходе боевых действий

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что более восьми тысяч мирных жителей Донбасса погибли в результате военных действий, а свыше двадцати четырёх тысяч получили ранения.
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