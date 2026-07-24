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FiNE NEWS

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Следственный комитет озвучил данные о числе жертв среди мирных жителей Донбасса в ходе боевых действий

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что более восьми тысяч мирных жителей Донбасса погибли в результате военных действий, а свыше двадцати четырёх тысяч получили ранения.

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