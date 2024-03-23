Релиз итальянского соулслайка Enotria: The Last Song перенесли из-за выхода дополнени...

Релиз итальянского соулслайка Enotria: The Last Song перенесли из-за выхода дополнения для Elden RingИнди-разработчик Jyamma Games объявил о переносе релиза своего соулслайка на основе итальянских легенд Enotria: The Last Song.
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