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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шакил ОНил: «Меня фанаты «Лейкерс» не любили, они любили Кобе»

Член Зала славы и экс-центровой « Лейкерс » Шакил О ′Нил выразил свое понимание отношения болельщиков команды к Леброну Джеймсу , проведя параллели с самим собой.

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