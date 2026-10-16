Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян встретила в русском храме американца, который перебрался в Россию вместе с женой, и не удержалась от вопросов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Рыбарь»: в Крымс...
- «Рыбарь»: в Крымс...
- "Украина теперь б...
в России можно достать что угодно и когда угодно ©
Почти по Фрейду - не купить, а именно ДОСТАТЬ.